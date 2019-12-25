Туманы, дожди и грозы придут в Ленобласть в воскресенье

Жителям региона обещают теплую погоду. Термометры на окнах покажут +16...+21 гр.

В воскресенье, 12 сентября, в Ленобласти ожидается дождливая и теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают местным жителям повышенную влажность. Ночью во многих районах над землей можно будет увидеть густой туман. Днем ему на смену придут дожди и даже грозы. Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха в темное время суток опустится до +8...+13 градусов. Но днем станет жарко: столбики термометров покажут +16...+21 градусов. Жителям северных районов Ленобласти куртки и шарфы все же придется взять с собой: в этой местности воздух прогреется только до +14 градусов.

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