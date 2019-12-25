В субботу в Петербурге ожидается туман и гололед

Днем температура составит 0 градусов.

В субботу, 8 февраля, в Северной столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью в городе пройдет снег, утром ожидается слабый гололед и туман. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Температура воздуха ночью опустится до -5, однако днем достигнет 0 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться, а затем слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Ленобласти заметили на небе гало в пятницу.

Фото: Piter.TV