Суббота в Петербурге пройдет без осадков

Ночью температура опустится ниже нуля.

В субботу, 25 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами могут пройти небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем — преимущественно без осадков.

Ночью порывы северного и северо-западного ветра достигнут 4-9 м/с, а температура воздуха опустится до 0...-2. Днем ветер поднимется до 6-11 м/c и будет +5...+7 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче.

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