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В МЧС предупредили о "сложной обстановке на дорогах" и снеге в пятницу
Сегодня, 13:45
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nadezhda_sib

В МЧС предупредили о "сложной обстановке на дорогах" и снеге в пятницу

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Атмосферное давление будет понижаться. 

В пятницу, 25 декабря, в Петербурге пройдут осадки. Ночью ожидается мокрый снег, а утром и днем ― снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы южного и юго-восточного ветра ночью составят 3-8/с, днем он усилится до 6-11 и сменится восточным и северо-восточным. Температура воздуха в течение суток не опустится нижем 0...-2 градусов. На дорогах обстановка будет сложной.

Атмосферное давление будет понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля. 

Фото: Piter.TV

     

Теги: мокрый снег, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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