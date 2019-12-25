В МЧС предупредили о "сложной обстановке на дорогах" и снеге в пятницу

Атмосферное давление будет понижаться.

В пятницу, 25 декабря, в Петербурге пройдут осадки. Ночью ожидается мокрый снег, а утром и днем ― снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы южного и юго-восточного ветра ночью составят 3-8/с, днем он усилится до 6-11 и сменится восточным и северо-восточным. Температура воздуха в течение суток не опустится нижем 0...-2 градусов. На дорогах обстановка будет сложной.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля.

Фото: Piter.TV