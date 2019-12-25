В новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля

Новогодняя ночь будет не такой морозной, как того хотелось бы многим.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, какая погода будет в городе с 31 декабря на 1 января.

Новогодняя ночь будет не такой морозной, как того хотелось бы многим, 30-31 декабря потеплеет, температура будет положительной.

Пока точно сказать сложно, уйдет ли в небольшой минус или плюс, но температура будет колебаться около нуля. Александр Колесов, синоптик

Но за несколько дней до Нового года будет минусовая температура. Ночью 27 и 28 декабря может похолодать до -10 градусов.

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Фото: Piter.tv