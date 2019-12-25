Депутаты Петербурга стали Дедами Морозами и исполнили желания детей

Роли Дедов Морозов взяли на себя депутаты Александр Ваймер и Александр Ходосок.

В Северной столице депутаты переоделись Дедами Морозами и исполнили желания детей. Об этом чиновник Александр Ходосок рассказал на свой странице "ВКонтакте".

Подарки раздали учащимся и воспитанникам детских садов Сестрорецка. В качестве Дедов Морозов выступили депутаты законодательного собрания Петербурга от партии "Единая Россия" Александр Ваймер и Александр Ходосок.

Также в Центре социальной помощи семье и детям Кронштадтского района Петербурга для несовершеннолетних детей прошел закрытый показ советской музыкальной сказки "Новогодние приключения Маши и Вити".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили автобус с водителем Дедом Морозом.

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