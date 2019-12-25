В Петербурге запустили автобус с водителем Дедом Морозом

Рейсы с Дедом Морозом запланированы на 22-23 декабря, а также на 26-29 декабря.

Петербуржцам предлагают принять участие в акции "Везёт в Новый год". На рейс маршрута №24 заступил не кто-нибудь, а настоящий Дед Мороз. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Также можно не просто проехать по маршруту с таким необычны водителем, но и поучаствовать в конкурсе. Петербуржцам предлагают сделать фото праздничного автобуса и разместить его на странице "ВКонтакте". Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с денежным ресурсом в 2021 рубль. Итоги конкурса подведут 13 января. При этом пассажиров просят не отвлекать Деда Мороза за рулем.

Рейсы с Дедом Морозом запланированы на 22-23 декабря, а также на 26-29 декабря.

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Фото: Пассажиравтотранс