Александр Беглов вручил новогодние подарки воспитанникам "Центра содействия семейному воспитанию номер 5"

Губернатор пожелал ребятам "хорошего настроения" и "беречь себя".

В субботу, 19-го декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступлением Нового года воспитанников "Центра содействия семейному воспитанию номер 5" на улице Ушинского. Там проживают 40 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила пресс-служба Смольного.

Ребята подарили градоначальнику картину, которая была нарисована одной из воспитанниц, а также, судя по кадрам с места, исполнили песню.

Ранее в ходе рабочего объезда в Калининском районе Беглов посетил поликлинику на улице Васенко.

Фото: "Пул 78" / Telegram