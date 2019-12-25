  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Беглов вручил новогодние подарки воспитанникам "Центра содействия семейному воспитанию номер 5"
Сегодня, 14:35
163
nadezhda_sib

Александр Беглов вручил новогодние подарки воспитанникам "Центра содействия семейному воспитанию номер 5"

0 0

Губернатор пожелал ребятам "хорошего настроения" и "беречь себя".

В субботу, 19-го декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с наступлением Нового года воспитанников "Центра содействия семейному воспитанию номер 5" на улице Ушинского. Там проживают 40 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила пресс-служба Смольного.

Ребята подарили градоначальнику картину, которая была нарисована одной из воспитанниц, а также, судя по кадрам с места, исполнили песню. 

Ранее в ходе рабочего объезда в Калининском районе Беглов посетил поликлинику на улице Васенко. 

Фото: "Пул 78" / Telegram 

Теги: дети-сироты, новый год, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии