Губернатор Петербурга проверил работу поликлиники на улице Васенко в период пандемии

Он заглянул в колл-центр и прививочные кабинеты.

В ходе рабочего объезда Калининского района губернатор Петербурга посетил поликлинику №54 на улице Васенко. Александр Беглов проверил, как работает медучреждение в условиях пандемии, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram.

Поликлиникой пользуются более 93 тыс. петербуржцев, в том числе 18 тыс. детей. За последние два года власти города выделили учреждению более 80 млн рублей на новое оборудование и капитальный ремонт.

Главный врач Роман Савинцев отметил, что помощь оказывает и государство. В этом году поликлиника получила 9 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом.

Ранее петербургские власти назвали условие для снятия коронавирусных ограничений.

Фото: "Пул 78" / Telegram