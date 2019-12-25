Петербургские власти назвали условие для снятия коронавирусных ограничений

Пока речи о смягчении и снятии ограничений не идет.

В Смольном назвали условие, при котором в Петербурге частично или полностью снимут коронавирусные ограничения. По словам вице-губернатора Евгения Елина, для этого необходимо снижение количества госпитализаций и разгрузка коек в больницах. Об этом чиновник заявил на видеоконференции с представителями сфер туризма и потребительского рынка.

Елин напомнил, что пока в среднетяжелом и тяжелом состоянии находится большое число людей, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям городского Роспотребнадзора. В ближайшее время власти не планируют снимать ограничения.

Также на встрече обсудили меры поддержки организациям: бизнесмены попросили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих компаний и проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туротрасли. Елин поручил проработать самые актуальные предложения, прозвучавшие на конференции. Также бизнес уточнил, повлияют ли на меры поддержки найденные в ходе проверок "коронавирусные" нарушения, и ответ Смольного был положительным.

При предоставлении мер поддержки будет учитываться факт наличия QR-кода у организации, а также отсутствие нарушений Постановления Правительства Санкт-Петербурга №121. Евгений Елин

Ранее мы писали, что в Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.TV