В Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V"

Уже к концу декабря собираются произвести около 1 млн доз вакцины.

В Петербурге запустили производство вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Производством вакцины занимается компания BIOCAD. На предприятии удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство "Спутника V". В производстве задействовано более 400 сотрудников BIOCAD, инвестировано более 500 млн рублей собственных средств компании.

В планах наладить производство таким образом, чтобы в месяц выпускать до 3-4 млн доз. Это позволит обеспечить вакциной всю страну.

К концу декабря в Петербурге хотят произвести около 1 млн доз вакцины. Однако медики напоминают, что даже привитые люди могут заболеть коронавирусом.

Ранее мы писали, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.

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