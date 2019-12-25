В Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V"

В Петербурге запустили производство вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".
Производством вакцины занимается компания BIOCAD. На предприятии удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство "Спутника V". В производстве задействовано более 400 сотрудников BIOCAD, инвестировано более 500 млн рублей собственных средств компании.
В планах наладить производство таким образом, чтобы в месяц выпускать до 3-4 млн доз. Это позволит обеспечить вакциной всю страну.
К концу декабря в Петербурге хотят произвести около 1 млн доз вакцины. Однако медики напоминают, что даже привитые люди могут заболеть коронавирусом.
Ранее мы писали, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все