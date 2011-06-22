Воскресенье в Петербурге и Ленобласти будет чуть морозным и снежным

Столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов.

В воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдёт небольшой снег, создавая атмосферу мягкой зимней сказки. Слабый юго-восточный и восточный ветер лишь слегка нарушит спокойствие.

Ночью температура опустится до -4 градусов, а днём поднимется до -1 градусов. Несмотря на относительно комфортную температуру, на дорогах сохранится гололедица, поэтому пешеходов и автомобилистов просят соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо меняться в течение дня.

Ранее Piter.TV сообщал, какая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала декабря 2024 года.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"