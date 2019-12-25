Сегодняшняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала декабря

Зимняя погода задержится в регионе до конца текущей недели, а в понедельник вернутся оттепели.

Минувшая ночь в стала самой холодной с начала декабря. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

По данным городской метеостанции, минимум составил -5,2 градуса, что на 0,8 градуса меньше, чем было в ночь на 4 декабря. Однако эти морозы далеки от рекордных – 5 декабря 1902 года температура воздуха опускалась до -23,6 градуса.

На территории Ленинградской области разброс минимальных температура составил от -3,8 градуса в Киришах до -13,3 градуса в Сосново.

Зимняя погода задержится в регионе до конца текущей недели, а в понедельник вернутся оттепели.

Фото: Telegram/ Погода от шефа. Михаил Леус; Piter.tv