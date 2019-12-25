В Петербурге и Ленобласти в воскресенье обещают до +26 градусов

У жителей есть возможность еще чуть-чуть порадоваться летней погоде.

На некоторое время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установится небольшое потепление. Это тот самый шанс для тех, кто еще хочет съездить на озеро или просто отдохнуть на природе.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 25 августа, в Петербурге не ожидается дождей, а в Ленобласти местами могут пройти кратковременные. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Между тем, столбики термометров ночью покажут от +10 до +15 градусов. Днем в городе ожидается от +23 до +25 градусов по Цельсию, в Ленинградской области воздух и вовсе прогреется до +26.

Ранее Piter.TV сообщал, что в лесах Ленинградской области созрели ягоды вороньего глаза — это одно из самых ядовитых растений России. Биолог предупредил жителей, к чему может привести желание "полакомиться" этой ягодой.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"