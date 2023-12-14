В Петербурге и Ленобласти 24 ноября ожидается снег и гололедица

Зима вот-вот наступит, а пока терпим температурные качели.

В Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен небольшой снег. Днём преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный, ночью в прибрежных районах ожидаются порывы до сильного ветра.

Температура воздуха ночью составит до -3 градусов, в пригородах местами до -6. Днём температура поднимется до +2 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что метеорологи пообещали большое количество снега зимой в Петербурге.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"