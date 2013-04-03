Метеорологи пообещали большое количество снега зимой в Петербурге

Северная столица может стать одним из самых тёплых мегаполисов этой зимой.

Метеорологи "Яндекс Погоды" опубликовали прогноз погоды на предстоящую зиму в России, предсказывая температуру выше климатической нормы во всех регионах и крупных городах. Интересно, что наиболее заметное потепление ожидается в европейской части страны — на Урале и в Сибири.

Санкт-Петербург, по прогнозам, может стать самым тёплым мегаполисом России этой зимой со средней температурой около -3,4 градусов. Это выше, чем ожидается даже в Москве.

Впрочем, синоптики не исключают кратковременных периодов сильных морозов. Количество осадков, по прогнозам, будет в пределах нормы. Лидерами по количеству осадков (дождя и снега) станут Краснодар (192 мм), Санкт-Петербург (157 мм) и Ростов-на-Дону (около 150 мм).

Отметим, что самая холодная зима за последние 30 лет была зафиксирована в 2009 году, а самая тёплая — в 2019 году. Ожидается, что предстоящая зима будет далека от температурных рекордов как в сторону холода, так и в сторону тепла.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Лахта Центр" наглядно показал, как менялась погода в Петербурге на этой неделе

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