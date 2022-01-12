"Лахта Центр" наглядно показал, как менялась погода в Петербурге на этой неделе

Осень, теперь уж точно, окончательно вступила в свои права.

В пресс-службе "Лахта Центра" поделились таймлапс-видео, в котором наглядно, с высоты птичьего полета продемонстрировано, в каких погодных условиях пребывал Санкт-Петербург на уходящей неделе. Ясное небо с солнцем посетили Северную столицу лишь несколько раз. И ненадолго.

На протяжении нескольких дней небо над Петербургом заволакивали густые облака. В это время под ними петербуржцы ощущали на себе влияние запоздалых в этом году дождей. Но несмотря на то, что осень, кажется, наконец вступила в свои права, небо над городом все еще изредка озаряется красивейшими закатами и рассветами.

Перед повальными холодами в Санкт-Петербург еще успеет заглянуть солнце. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова погода в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, останется прохладной, но снег прекратится.

Видео: Telegram / Лахта Центр