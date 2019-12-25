В Петербурге на выходных будет холодно, но с прояснениями

В понедельник, 25 ноября, погодные условия начнут ухудшаться с приходом нового циклона с запада.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, погода в предстоящие выходные останется прохладной, но снег прекратится, а в небе появится солнце. Несмотря на ослабление циклона над югом Финляндии, Ленинградская область все еще находится под воздействием его южной части, что сохраняет холодный воздух над регионом.

В субботу, 23 ноября, возможен местный снег, температура в городе составит 0…-2 градуса. В воскресенье, 24 ноября, осадки прекратятся, температура поднимется до 0…+2 градусов, и возможны солнечные прояснения.

Однако уже в понедельник, 25 ноября, погодные условия начнут ухудшаться с приходом нового циклона с запада. Ожидаются обильные осадки: сначала снег, который быстро сменится мокрым снегом и дождем. Южный ветер усилится до 8-13 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха днем повысится до +3 градусов, что создаст риск гололеда и сложных дорожных условий.

Фото: unsplash