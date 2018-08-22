Новая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с небольшого мороза и гололедицы

В ночь на понедельник столбик термометра покажет до -6 градусов.

В начале новой рабочей недели особых изменений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не предвидется. В понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Об этом стало известно из информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают слабый ветер, ночью переменной силы, днём северо-западный и западный. Температура воздуха ночью составит от -4 до -6 градусов, днём от -1 до -3 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

На дорогах возможна гололедица, поэтому пешеходов и автомобилистов предупреждают о внимательности.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"