В Петербурге и Ленобласти 26 января ожидается дождь и мокрый снег

Зима не спешит прийти в Северную столицу.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, ночью пройдет небольшой мокрый снег с дождем, днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днём от +2 до +4 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что первая половина января в Петербурге оказалась самой дождливой за всю историю наблюдений.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"