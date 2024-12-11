В Петербурге и Ленобласти 26 января ожидается дождь и мокрый снег

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, ночью пройдет небольшой мокрый снег с дождем, днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днём от +2 до +4 градусов.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — слабо повышаться.
Ранее Piter.TV сообщал, что первая половина января в Петербурге оказалась самой дождливой за всю историю наблюдений.
Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"
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