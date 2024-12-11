Первая половина января в Петербурге оказалась самой дождливой за всю историю наблюдений

В третьей декаде месяца установилась тёплая погода, определяемая циклонами с Атлантики.

В Санкт-Петербурге за первую декаду января 2025 года выпало 38,5 миллиметров осадков. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

"До 2011 года остаётся всего 10 мм, которые могут выпасть в Санкт-Петербурге за оставшиеся до конца месяца 7 дней. Так что интрига по осадкам ещё сохраняется, будем внимательно следить за развитием погодных событий" Александр Колесов

Интересно, что первая половина января 2025 года оказалась самой дождливой за всю историю наблюдений. 64,6 мм осадков против 57,4 мм в 2005 году.

Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"