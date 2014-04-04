Первые заморозки и похолодание обещают в Петербурге и Ленобласти 22 сентября

Температура воздуха прогреется до +14 градусов.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область наконец-то пришла настоящая осень. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 22 сентября, покажут максимум до +14 градусов.

В Северной столице в ночь на воскресенье обещают без осадков, но облачную погоду и до +8 градусов, в окрестностях и вовсе до +2. Днем в городе ожидается до +14 градусов, как и в Ленинградской области воздух .

При этом в 47 регионе обещают кратковременные дожди, а ночью местами будут заморозки до -2 градусов. Ветер северо-западный ночью умеренный. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, опасна ли для Петербурга аномально тёплая осень.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"