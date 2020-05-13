Эксперты рассказали, опасна ли для Петербурга аномально тёплая осень

Текущие погодные условия нельзя назвать аномалией, но они определенно выше нормы.

Начало сентября в Петербурге и Ленобласти выдалось настолько жарким, что шутка про 46 августа перестала быть шуткой. Почти тридцать градусов на термометрах, яркое солнце и южный ветер создали ощущение настоящего лета. Эксперты рассказали spb.aif.ru, насколько безопасны такие сюрпризы природы.

Власти Петербурга объявили об оранжевом уровне опасности и напомнили о необходимости соблюдать питьевой режим и носить головные уборы. Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что был побит очередной рекорд тепла.14 сентября температура поднялась до +26,8 градуса, что стало новым рекордом. Аналогичные показатели были зафиксированы в 1883 и 1935 годах. Таким образом, текущие погодные условия нельзя назвать аномалией, но они определенно выше нормы.

Ведущий научный сотрудник ГГО им. А. И. Воейкова Андрей Киселёв считает, что происходящее можно считать аномалией. Он связывает это с сильным Эль-Ниньо и высоким уровнем эмиссии парниковых газов в атмосферу.

Для флоры и фауны региона жара не принесла негативных последствий, утверждает биолог Павел Глазков. Наоборот, животным, готовящимся к зимней спячке, нравится теплая и сухая погода. Миграция птиц также не была нарушена, так как они ориентируются не на температуру воздуха, а на продолжительность светового дня.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в Ленобласти.

Фото: Piter.TV