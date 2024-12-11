В Петербурге и Ленобласти ожидаются гололедица на дорогах и до -13 градусов

Синоптики прогнозируют облачную погоду.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность во вторник, 21 января.

Осадков не прогнозируется, однако в конце дня местами возможен слабый снег. Ветер ночью будет переменным, слабым, днём — восточным, юго-восточным, умеренным. Температура воздуха ночью составит от -8 до -10 градусов, местами до -13 градусов. Днём ожидается от -5 до -7 градусов.

На дорогах местами гололедица, что может затруднить движение транспорта. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что около Спаса на Крови в Петербурге закрыли сувенирные лавки.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"