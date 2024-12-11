Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с облачной погоды и гололедицы

Существенных осадков не ожидается.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ветер будет западный, северо-западный, днём сменится на северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днём — повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 2 тыс. человек приняли участие в забеге в честь освобождения блокадного Ленинграда.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"