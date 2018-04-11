Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с дождя и мокрого снега

Днём температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области новая рабочая неделя не принесёт существенных погодных изменений. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 18 ноября, столбики термометров покажут плюсовую температуру.

Однако синоптики обещают облачную погоду, ночью и днём пройдут дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток до от +3 до +5 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного.Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что у манулов из Ленинградского зоопарка продолжается зажировка к зиме.

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