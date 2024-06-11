В Петербурге и Ленобласти 17 февраля обещают морозную погоду и гололедицу

В области ночью температура воздуха может опуститься до -22 градусов.

В понедельник, 17 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, ночью местами.

Ветер будет слабым, западного направления. Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до -14 градусов, местами до -16 градусов, а в Ленинградской области стоит ожидать от -18 до -22. Днём столбики термометров покажут от -8 до -12 градусов.

На дорогах сохранится гололедица.Атмосферное давление будет понижаться ночью и повышаться днем, уточняют в Северо-Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее Piter.TV сообщала, что морозы продержатся в Петербурге всю следующую неделю.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"