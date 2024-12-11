В Петербурге и Ленобласти ожидается сильный снег и гололедица 2 февраля

Заморозков пока не ожидается.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в воскресенье, 2 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой, а местами умеренный снег, днем ожидается снег, местами сильный.

Ветер будет северным и северо-восточным, умеренной силы. Температура воздуха ночью составит -1…-3 градуса, а днем -1…+1 градус.

На дорогах прогнозируется гололедица, что приведет к сложной дорожной обстановке. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём – повышаться.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на дорогах из-за гололедицы и сильного снега.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге ожидается плавное похолодание и возвращение зимы.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"