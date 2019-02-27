Жителей Петербурга и Ленобласти 23 июня ожидает до +23 градусов

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июня, ожидается перменная облачность.
Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на воскресенье ожидается до +13 градусов по Цельсию и без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в Ленинградской области.
Синоптики прогнозируют, что днем в Санкт-Петербурге ожидается до +23 градусов тепла, ветер северо-восточный, северный слабый. В Ленинградской области от +18 до +23 градусов на столбиках термометров. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее Piter.TV сообщал, что мощный смерч на морем в Сочи попал на видео.
Фото: freepik
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