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Антициклон сохранит в Петербурге летнюю погоду 8 июня
Сегодня, 8:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Антициклон сохранит в Петербурге летнюю погоду 8 июня

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Осадки возможны лишь на юге Ленобласти.

Во вторник, 8 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, усиливающийся с северо-востока. При переменной облачности обойдется без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь на юге Ленобласти. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня столбики термометров в городе поднимутся до +22…+24 градусов, в Ленобласти ожидается +21…+26 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы публиковали советы петербуржцам по устройству грядки у окна.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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