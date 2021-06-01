В Петербурге 7 декабря останется облачная погода

Местами будут небольшие осадки в виде снега.

В предстоящую субботу, 7 декабря, в Северной столице будет пасмурная, облачная погода. Температура воздуха в ночное время суток будет колебаться от -2 до -4 градусов, а во второй половине дня – от -1 до -3. Об этом стало известно из информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Заморозки придут вместе со слабым снегом на местах и слабым юго-восточным ветром. На дорогах, вероятно, образуется гололедица, а атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться.

Как стало известно ранее от синоптика Александра Колесова, в ближайшие выходные Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием мощного антициклона. Циклон, который ожидался с юга, не достигнет региона, осадков не предвидится даже в понедельник.

Фото: Piter.TV