Антициклон над Петербургом: прогноз на выходные

С началом следующей недели прогнозируется перестройка атмосферных процессов.

В ближайшие выходные Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием мощного антициклона, сообщается в прогнозе главного синоптика региона Александра Колесова. Атмосферное давление остается высоким, что удерживает стабильную погоду, практически без осадков.

Температура воздуха в городе и области будет колебаться от -1 до -6 градусов. Преобладает облачная погода, но возможны редкие прояснения. Ветер юго-восточный, слабый, без значительных изменений. Циклон, который ожидался с юга, не достигнет региона, осадков не предвидится даже в понедельник.

С началом следующей недели прогнозируется перестройка атмосферных процессов. Со вторника в город придет оттепель, вызванная северо-западным воздушным потоком. Этот процесс может принести небольшое потепление и осадки.

Фото: Piter.tv