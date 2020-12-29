Во вторник в Петербурге ожидается до -3 градусов

В Ленобласти температура воздуха может быть ниже на несколько градусов.

Во вторник, 5 января, гребень антициклона повлияет на метеорологические условия Петербурга. Он станет причиной облачной погода с неустройчивыми прояснениями. Вероятность осадков будет минимальной. Об этом сообщил в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит -1...-3 градуса, в Ленобласти может опуститься и до -6 градусов. Порывы севера-восточного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и остановится на показателе в 772 мм рт. столба, что существенно выше нормы.

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Фото: Piter.TV