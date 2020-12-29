Однако некоторые животные не обратили внимание на приход журналистов.

Обитатели Ленинградского зоопарка скучают по встречам с посетителями. Как жители зоопарка проводят время самоизоляции от посетителей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Зверинец находится в списке учреждений, которым запрещено работать в новогодние праздники. Животные тоже оказались этим огорчены, рассказали в зоопарке. Была рада увидеть журналистов корова Сахая, обрадовались новым людям белые медведи и приматы. Однако некоторые животные не обратили внимание на приход посетителей – рыбы, рептилии остались спокойны и безразличны ко всему происходящему.

С 1 января 2020-го года около 1,5 млн различных животных прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково у сотрудников Управления Россельхознадзора.

Фото: Piter.tv