За 2020 год в грузовом терминале Пулково побывали 1,5 млн животных

Все животные прошли ветеринарный контроль.

С 1 января 2020-го года около 1,5 млн различных животных прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково у сотрудников Управления Россельхознадзора. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Среди них — 125 тыс. домашних животных (собаки, кошки, попугаи, рыбки, хорьки, морские свинки и черепахи), 105 тыс. креветок, 19 тыс. утят и так далее. Также контроль проходили в экзотические животные: пауки-птицееды, полосатые мангусты и балобаны.

Некоторые зверьки направлялись в Ленинградский зоопарк, а также уезжали из него. Например, 2 кенгуру, капибара, 2 обыкновенных игрунки, 2 белоруких гиббонов, 5 сов и 2 белки.

Нарушений выявлено не было.

В конце декабря в Петербург "прилетели" 220 декоративных попугаев.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области