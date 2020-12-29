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Петербуржцев ожидает морозный вторник без осадков
Сегодня, 16:38
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nadezhda_sib

Петербуржцев ожидает морозный вторник без осадков

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Порывы ветра будут умеренными.

Во вторник, 5 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Прогноз представили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов. Днем она будет держаться на уровне -2...-4 градусов. На дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запускают традиционные "Лыжные стрелы". На электричке можно будет добраться до популярных лыжных трасс.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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