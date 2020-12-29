Опубликованы дни, когда на электричках можно бесплатно доехать до лыжных трасс.

В Петербурге запускают традиционные "Лыжные стрелы" – опубликовано расписание электричек, с помощью которых можно будет бесплатно добраться до популярных лыжных трасс. Как сообщили 3 января в пресс-службе Смольного, поезда отправятся от Финляндского и Московского вокзалов до станций "Орехово" и "Шапки".

Воспользоваться транспортом поклонники зимнего спорта смогут 17, 23 и 31 января, а также 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14 и 20 марта.

Как и планировалось, лыжный сезон в Петербурге откроется 17 января. Городские власти ранее заявляли, что будут опираться на эпидемиологическую ситуацию с пандемией коронавируса и на погодные условия.

Фото: Piter.tv