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В Петербурге запускают традиционные "Лыжные стрелы"
Сегодня, 15:43
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В Петербурге запускают традиционные "Лыжные стрелы"

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Опубликованы дни, когда на электричках можно бесплатно доехать до лыжных трасс.

В Петербурге запускают традиционные "Лыжные стрелы" – опубликовано расписание электричек, с помощью которых можно будет бесплатно добраться до популярных лыжных трасс. Как сообщили 3 января в пресс-службе Смольного, поезда отправятся от Финляндского и Московского вокзалов до станций "Орехово" и "Шапки".

Воспользоваться транспортом поклонники зимнего спорта смогут 17, 23 и 31 января, а также 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14 и 20 марта.

Как и планировалось, лыжный сезон в Петербурге откроется 17 января. Городские власти ранее заявляли, что будут опираться на эпидемиологическую ситуацию с пандемией коронавируса и на погодные условия.

Фото: Piter.tv

Теги: лыжные стрелы, лыжный спорт, орехово, поезда, шапки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт,

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