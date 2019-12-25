В Петербурге "Лыжные стрелы" планируют запустить в конце января

Сезон в 2021 году должен открыться 17 января.

В Северной столице намерены запустить поезда "Лыжные стрелы" ближе к концу января. Об этом рассказали в Комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

Планируется, что лыжный сезон в Петербурге откроется 17 января. Однако городские власти будут опираться на эпидемиологическую ситуацию с пандемией коронавируса и на погодные условия.

Если погода и эпидемия позволят, то петербуржцы смогут прокатиться на "лыжных стрелах" 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14 и 20 марта. Напомним, что билет на поезд можно получить в отделах физической культуры.

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Фото: "ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2020" / "ВКонтакте"