"Газпром" расторг договор на обустройство "Лахта центра"

Контракт с подрядчиком расторгли по личному поручению главы компании Алексея Миллера.

В воскресенье, 20 декабря, ряд СМИ сообщили, что "Газпром" расторг договор с компанией ООО "Газстройпром", которая занималась отделкой "Лахта центра". Такое решение принял глава государственной корпорации Алексей Миллер после экскурсии по этажам небоскреба в начале декабря. Официальных комментариев от представителей "Газпрома" пока не поступало.

В общей сложности объект покинули более тысячи работников ООО "Газстройпром" и субподрядных организаций. Работы по обустройству офисов в башне "Лахта центра" были не выполнены в срок. Внутри здания до сих пор отсутствует отделка. В таком состоянии "Лахта центр" находится в течение двух лет.

Ранее мы писали, что в Приморском районе завершился первый этап строительства подъездных дорог к "Лахта-центру".

Фото: Instagram / lakhtacenter