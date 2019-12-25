В Приморском районе завершился первый этап строительства подъездных дорог к "Лахта-центру"

Появилась велодорожка, остановочные павильоны, тротуары.

В Приморском районе завершили первый этап строительства подъездных дорог к "Лахта-центру". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Две новые магистральные улицы районного значения получили названия — Высотная и Воздушная. Первая является четырехполосной и расположена южнее Приморского шоссе. А Воздушная улица начинается от кольца в сторону Финского залива.

Теперь в сторону "Лахта-центра" появилась велодорожка, остановочные павильоны и тротуары.

Ранее мы сообщали о том, что "Лахта Центр" включил желтую подсветку в тумане в честь Дня добровольца.

Фото: Лахта-центр/вк