До конца года у "Лахта Центра" откроется четырехзвездочный отел

Восьмиэтажное здание отеля предусматривает 302 номера общей площадью более 10,5 тыс. кв. м.

Четырехзвездочный гостиничный комплекс возле "Лахта-центра" в Петербурге, который строит компания "Лахта Тауэрс", планируется открыть к концу 2024 года, сообщил владелец компании Вадим Финкельштейн.

Предполагается, что отель будет введен в эксплуатацию в июне или июле под управлением УК Zont Hotel Group, управляющей 12 гостиницами в Москве и четырьмя в других регионах. Этот проект станет первым для компании в Петербурге. Основной причиной выбора Zont Hotel Group был их опыт в управлении четырехзвездочными отелями под международными брендами.

Восьмиэтажное здание отеля предусматривает 302 номера общей площадью более 10,5 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство составят около четырех млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что видео весенних закатов у "Лахта Центра" показали в Петербурге.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр