В Международный день добровольца движение в свете пандемии коронавируса приобрело особую ценность.

"Лахта Центр" включил желтую подсветку в тумане в честь Дня добровольца, который отмечается 5 декабря. Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте небоскреба.

В Международный день добровольца движение в свете пандемии коронавируса приобрело особую ценность.

В честь праздника волонтеров световые инсталляции зажглись в столице – на ВДНХ, на Новом Арбате, в парке Горького, в ММДЦ "Москва Сити".

С 1 января 2021 года в Петербурге поступит в продажу новая серия "Подорожников". Серия проездных электронных карт будет посвящена главным городским достопримечательностям и маршрутам.

Новая серия, созданная художницей Ольгой Квашниной, состоит из четырех проездных: на одном изображен Китайский Дворец в ГМЗ "Петергоф" и Екатерининский дворец в ГМЗ "Царское Село", на втором – линкор "Полтава", идущий по Неве, на третьем – фонари центра города, Исаакиевский собор и грифоны, а на четвертом – Лахта Центр и стадион "Газпром Арена".

Видео: Instagram / @lakhtacenter