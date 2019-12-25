С 1 января в продажу поступят новые "Подорожники" с достопримечательностями Петербурга

Новая серия состоит из четырех проездных билетов.

С 1 января 2021 года в Петербурге поступит в продажу новая серия "Подорожников". Как сообщили в пресс-службе Смольного, серия проездных электронных карт будет посвящена главным городским достопримечательностям и маршрутам. Карты выпустил петербургский "Организатор перевозок" при поддержке КРТИ и ПАО "Газпром".

Известно, что новая серия, созданная художницей Ольгой Квашниной, состоит из четырех проездных: на одном изображен Китайский Дворец в ГМЗ "Петергоф" и Екатерининский дворец в ГМЗ "Царское Село", на втором – линкор "Полтава", идущий по Неве, на третьем – фонари центра города, Исаакиевский собор и грифоны, а на четвертом – Лахта Центр и стадион "Газпром Арена". Отмечается, что каждая из картинок напоминает о многогранности города, совмещающем уникальность музейных ансамблей, имперское наследие, статус морской столицы и динамичное развитие.

В продажу поступит по 10 тысяч карт каждого вида, стоимость серийных "Подорожников" не будет отличаться от обычного. Купить красочные проездные можно будет на станциях метрополитена или в офисе "Организатора перевозок".

Ранее мы писали, что на популярном маршруте №74 станет больше автобусов в будни.

Фото: пресс-служба Смольного