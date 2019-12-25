На популярном маршруте №74 станет больше автобусов в будни

Добавлено три единицы транспорта.

С пятницы, 27 ноября, на автобусный маршрут № 74 добавят три дополнительных единицы транспорта. Как рассказали в пресс-службе "Пассажиравтотранс", в будни на "работу" будут выходить всего 29 автобусов, что позволит пассажирам меньше ждать транспорт на остановках.

Отмечается, что маршрут №74, связывающий Фрунзенский и Центральный районы, – один из самых популярных в городе. В прошлом году автобусы провезли по трассе от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры почти девять миллионов человек. Последний рейс автобус совершает в 1.10, когда метро и многие другие автобусные маршруты уже закрыты. Трасса транспорта №74 охватывает жилые кварталы, ж/д и автобусный вокзалы, различные культурные и учебные учреждения.

В "Пассажиравтотрансе" напомнили, что для пассажиров данного маршрута доступен салонный аудиогид "Культурный маршрут" с рассказами о типовой застройке Фрунзенского района, создании первой отечественной кинопленке и множестве других интересных фактов. Послушать аудиоэкскурсии можно с помощью бесплатного приложения, которое легко устанавливается с помощью QR-кода в салоне или заранее.

Ранее мы сообщали, что на маршрут №46 добавили троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Фото: Piter.TV