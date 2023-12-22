Праздничная подсветка озарит "Лахта Центр" в День космонавтики

Праздничная подсветка будет включена на зданиях комплекса до 06:00.

Вечером в пятницу, 12 апреля, "Лахта Центр" в Петербурге будет украшен яркой подсветкой в честь Дня космонавтики. Об этом сообщается в официальном Telegram -канале высотки.

Посмотреть на сверкающее здание можно будет уже сегодня после 20:00. Праздничная подсветка будет включена на зданиях комплекса до 06:00.

История человечества в космосе началась 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на корабле "Восток-1". Он провёл на орбите Земли 108 минут.

Ранее мы сообщили о том, что видео весенних закатов у "Лахта Центра" показали в Петербурге.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр