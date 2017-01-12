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Петербургская погода будет соответствовать началу апреля
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Петербургская погода будет соответствовать началу апреля

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Температура в четвертый день мая будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник, 4 мая, петербургская погода вернется к началу апреля. Об этом сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за северо-западной периферии циклона в городе будет облачно и ветрено, пройдут дожди, местами возможен мокрый снег. Температура составил +3...+5 в Петербурге и +1...+6 в области, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Северный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ниже нормы будет и атмосферное давление — 751 мм рт. ст. 

Ранее эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной. 

Фото: Piter.TV

Теги: осадки, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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