Петербургская погода будет соответствовать началу апреля

Температура в четвертый день мая будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник, 4 мая, петербургская погода вернется к началу апреля. Об этом сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за северо-западной периферии циклона в городе будет облачно и ветрено, пройдут дожди, местами возможен мокрый снег. Температура составил +3...+5 в Петербурге и +1...+6 в области, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Северный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ниже нормы будет и атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

Ранее эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной.

Фото: Piter.TV