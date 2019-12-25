Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Петербурге 3 марта

Порывы западного, северо-западного ветра составят 4-9 м/с.

В четверг, 3 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков ночью не ожидается. Днем пройдет небольшой снег, мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Ночью в городе похолодает до -1…-3 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 4-9 м/с. На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем меняться мало.

Ранее синоптики пообещали теплый, но пасмурный март в Петербурге.

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