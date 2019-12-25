Синоптики обещают теплый, но пасмурный март в Петербурге

Предполагается, что за месяц выпадет около 35 мм осадков.

Накануне ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева отметила, что март обещает быть теплым, но пасмурным. Об этом сообщило издание "КП-Петербург".

По словам специалиста, погодные условия будут формироваться под чередующимся влиянием антициклонических воздействий и восточных и южных периферий циклонов. Поэтому погода будет часто меняться: погожие малооблачные деньги сменятся ненастными.

Среднемесячная температура воздуха будет на 1-3 градуса выше нормы. Воздух успеет прогреться, установится плюсовая температура в конце месяца.

В марте выпадает порядка 35 мм. В этом году общая сумма составит 90-130 процентов от нормы.

Петербург оказался в зоне малоактивного атмосферного фронта 2 марта.

Фото: Piter.tv