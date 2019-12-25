Петербург оказался в зоне малоактивного атмосферного фронта 2 марта

Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса.

В среду, 2 марта, по территории региона будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел. Однако его влияние на погоду в городе ограничится лишь небольшими осадками. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут +2…+4 градуса, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг местами пройдут небольшие осадки. Температурный фон изменится мало.

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Фото: pexels.com