Первый нерабочий день в Петербурге будет теплым и без дождей

Минувшая пятница стала одним из самых теплых 29 октября в истории.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какой будет погода в Петербурге 30 октября. По словам синоптика, благодаря северо-западной периферии обширного антициклона день пройдет без дождей.

Температурный фон будет близок к рекордно высоким значениям. Днем в городе прогреется до +10...+12, в области будет до +8...+13. Порывы ветра юго-западного направления составят 3-8 м/с. Атмосферное давление окажется немного выше нормы — 762 мм рт.ст.

Леус отметил, что 29 октября температура воздуха составила +13,2 градуса. Показатель на 0,4 градуса не дотянул до суточного рекорда максимальной температуры в этот день.

Piter.TV решил узнать, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года, и действительно ли этот год можно назвать аномальным.

Фото: Piter.TV